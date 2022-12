Sledujte sváteční Fight Club #607

21. 12. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Poslední Fight Club roku 2022 je teď! Můžete se těšit na uvolněnou, sváteční atmosféru, kdy budeme lehce suplovat i Games Off. Pobavíme se o tom, co budeme přes svátky hrát, co nás v uplynulém roce nejvíc zaujalo, ale třeba i jak budeme Vánoce trávit mimo počítače a konzole, co očekáváme po stromečkem a tak podobně. Rozhodně ale nečekejte žádné jednotné herní téma.

Těšit se můžete i na naše predikce na rok příští. U mikrofonů se tentokrát sejdeme rovnou v pěti – ve studiu zasedne Aleš, Šárka, Vašek, Pavel a Jirka.

Pokud na nás máte nějaké dotazy, případně se chcete podělit o váš způsob trávení vánočních svátků, můžete se k nám připojit během živého vysílání na chatu na YouTube, případně nám své příspěvky posílat na Discord nebo na mail podcast@games.cz Jako tradičně začínáme v 16:00.