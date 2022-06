Sledujte šestý díl podcastu Games Off od 14:00

28. 6. 2022 13:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Ano, my víme, že byl poslední díl podcastu Games Off teprve před týdnem a my vám slibovali čtrnáctideník. Hardware Club si ale tento týden vybírá dovolenou a o druhý podcast doplňující středeční Fight Club jsme vás zkrátka a dobře nechtěli ochudit. I tentokrát bude bez scénáře a budeme v něm probírat všechno možné a nemožné. Aleš a Pavel viděli The Boys, Patrik byl v divadle a snaží se stavět dům, Bětku zase pozvali na rozhovor do Vogue. A pokud v tomto tematickém výběru cítíte lehké déjà vu z minulého týdne, nenechte se znervóznit.

Šestý díl našeho podcastu Games Off laďte živě na našem YouTube, kde startujeme ve 14:00. Svoje dotazy pak můžete posílat buď na náš dedikovaný mail podcast@games.cz nebo přímo do chatu v průběhu vysílání.