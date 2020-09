Sledujte od 16:00 Hardware Club #61: Co si myslíme o nové RTX 3080? Má AMD ještě šanci?

24. 9. 2020 15:05 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Premiant nové generace, grafika GeForce RTX 3080, je už nějaký ten den venku. Koho nová karta zajímala, mohl si už pročíst recenze, a to nejen na referenční verzi Founders Edition, ale i na některé modely výrobců třetích stran.

Vstup karty na trh nebyl úplně bez chyby a to stejné se dá říct i o samotném hardware. Co si tedy o novince myslíme my? Představuje RTX 3080 úspěšný start nové generace? A neohrozí ji později konkurence v podobě nových karet AMD Navi?

To vše probereme v 61. Hardware Clubu s Jindrou a Jiřím tradičně na YouTube od 16:00.