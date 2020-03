Sledujte od 16:00 Hardware Club #50 o modování her

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Zkusili jste si už někdy namodovat svoji instalaci Skyrimu? A potom, co se vám počítač téměř uškvařil, jste hru zklamaně resetovali do původního stavu? Všichni to známe. Skyrim ale není jedinou živou hrou, z níž grafické modifikace udělají za cenu FPS aktuálně vypadající pecku. Jaké další tituly to jsou, kolik výkonu vás mody budou stát a jaké možnosti úprav existují? Povíme si v 50. Hardware Clubu.

Her, které si moderská komunita vzala pod kudlu, je opravdu velké množství. Nad všemi ale ční pátý díl Elder Scrolls, který se na vrcholu drží už téměř 9 let. V naší diskuzi si tak zaslouží největší pozornost, ale kvůli tomu nezapomínáme ani na starší kousky jako Morrowind, Fallout 3 nebo Conflict: FreeSpace (z roku 1998!). Cílem modderů je kromě úpravy mechanik a systémů hry také vylepšení grafického kabátku. Z „beautifikace“ hráčských instalací se stal na internetu téměř sport. V dnešní době existují „na trhu“ grafické injectory jako ReShade nebo ENB, jež dokážou do hry vložit jinak nepřístupné efekty typu DOF, HDR či vylepšit bloom nebo ambientní okluzi. Dokonce na to reagovali i vývojáři AMD a Nvidia, kteří do svých ovladačů grafických karet zahrnuli tooly na úpravu vzhledu a snadné focení screenshotů. Nejen o tom bude 50. Hardware Club s Jiřím a Jindrou, který začíná v 16:00 na YouTube, Twitchi i Mixeru. Dotazy a připomínky neváhejte posílat do chatu/komentářů u videa, případně je směrujte do dedikované diskuze nebo na email podcast@games.cz. Děkujeme za přízeň!