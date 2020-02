Sledujte od 16:00 Hardware Club #48: Zpackané vydání Radeonu RX 5600 XT

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Konkurence je pro zákazníky dobrá, ale někdy plodí podivuhodné přešlapy. Například když se firmy přetahují o důležitý cenový segment, až jedna z nich narychlo změní specifikace svého produktu pár dní před vydáním. Ano, mluvíme o nedávno uvedené grafické kartě AMD Radeon RX 5600 XT, která pod tlakem konkurence dostala na poslední chvíli injekci s vyšším výkonem, ale bohužel tím dala vzniknout trochu nepřehledné situaci.

Právě tuto situaci a její důsledky si probereme ve 48. Hardware Clubu. Ale aby toho nebylo málo, podíváme se i na jiné kontroverzní téma: bitcoin. Ano, čtyřicet dílů jsme se snažili kryptoměnám vyhýbat, jednou za čas však nezaškodí připomenout si svého třídního nepřítele, respektive nepřítele cen komponent. I když: je to dnes ještě vlastně pravda?

A pokud zbude čas, zrekapitulujeme si jednu i důležitou novinku: v Česku se do ostrého provozu dostalo streamování her GeForce NOW od Nvidia. Za kolik a v jaké kvalitě? Dozvíte se v 16:00 na Twichi nebo Mixeru.

Dotazy a připomínky neváhejte posílat do chatu/komentářů u videa, případně je směrujte do dedikované diskuze nebo na email podcast@games.cz. Děkujeme za přízeň!