Sledujte improvizovaný Fight Club #468 o Call of Duty: Warzone, Doomovi a PlayStationu 5

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Pandemie koronaviru v České republice neustává a my tak pracujeme z domova. Jistě jste si všimli, že klasické GamesPlaye teď bez přístupu do studia neděláme, ale o Fight Club jsme vás ochudit nemohli. Omluvte prosím jeho zvukovou i obrazovou kvalitu – streamujeme z našich domovů, většinou na obyčejných webkách, bez profesionálních mikrofonů a studiových světel. Přesto máme pořád co probírat, tak se na to pojďme vrhnout!

468. Fight Club ani nemůže nebýt akční. Call of Duty: Warzone hrajeme a očividně nejsme jediní. Hra trhá rekordy, je povedená a nás taky moc baví. Stejně jako čerstvý Doom: Eternal, který si z recenze od Miloše odnesl devítku a daří se mu i u kritiků za hranicemi. Doba přeje střílečkám. Nakonec okomentujeme odhalení nových detailů PlayStationu 5. To má Sony naplánováno na 17. hodinu našeho času a ať už to bude předpřipravené video ve stylu Nintendo Direct, nebo jen obyčejný text na PS Blogu, my budeme u toho a nabídneme vám náš komentář. Nezapomínáme ani na dotazy, které nám můžete posílat na email podcast@games.cz nebo se nás ptát během živého vysílání na chatu na YouTube, Twitchi i Mixeru.