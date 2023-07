Sledujte Games Off #29 o radostech a strastech v zemi faraonů dnes od 15:00

4. 7. 2023 14:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Pavel se dnes ráno vrátil z dovolené, a protože mu kolegové i diváci moc chyběli, ještě za tepla se vydává do redakce, aby o svých zážitcích pohovořil v novém díle podcastu Games Off. A protože ví, že na pozitivní události není nikdo moc zvědavý, připravil si především výčet toho horšího, co jej na místě potkalo.

Silnou sestavu doplní ještě rezidentní arabista Aleš, schopný odpovědět na ty nejzáludnější kulturní otázky, a také Patrik, odborník na potíže na dovolených. Do diskuze se můžete zapojit i vy, buď své otázky pošlete na email podcast@games.cz, nebo je pište přímo do živého chatu na YouTube. Vysíláme od 15:00.