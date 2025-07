30. 7. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Recenze – náš i váš nejoblíbenější novinářský žánr. Aleš, Šárka a Jakub si ve Fight Clubu popovídají o tom, jaké mají při hraní rituály, osvědčené postupy, aby hru co nejlépe zhodnotili a napsali co nejlepší text. Řeč dojde ale i na další témata jakým jsou seriály podle her, které se množí jak houby po dešti. Pobavíme si taky o tom, co hrajeme.

Přidat se do diskuze můžete během vysílání na chatu YouTube nebo na e-mailu podcast@games.cz. Startujeme jako obvykle s úderem 16. hodiny.