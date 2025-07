Sledujte Fight Club #733 o pokračovatelích Mass Effectu

16. 7. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Mass Effect udělal už před nějakou dobou za svou brilantní sérií vesmírných oper rozkydlou tečku v podobě Andromedy. Od té doby aby člověk pořádně epické vesmírné sci-fi pohledal. Na obzoru se ale rýsuje slibný Exodus nebo bombastická The Expanse. Oba se spoustou styčných bodů s Mass Effectem. Podaří se jim prorazit a třeba pokořit chystaný Mass Effect 4? A co jsou vlastně nutné prvky, které by dobrá space opera měla mít? O tom se pobaví Šárka, Jakub a Aleš.

Přidat se k nám můžete během živého vysílání do chatu na našem YouTube kanále, nebo skrz mail podcast@games.cz. Začínáme v 16:00.