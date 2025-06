Sledujte Fight Club #730 o bizáru a dojetí v Death Stranding 2

25. 6. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Aleš a Šárka se tentokrát ponoří do tajuplného světa Death Stranding 2 a rozeberou, co si o pokračování Kodžimova opusu myslí. Kam tentokrát cestou, necestou kráčí Sam Porter Bridges? Jak křehká je a není Fragile? Proč Tomorrow v trailerech pořád pobíhá bosky? A co to vlastně celé znamená? Na podobné otázky se pokusíme najít odpověď.

Startujeme v 16:00 hodin, své dotazy a názory nám můžete psát během živého vysílání do chatu na YouTube, nebo klasicky na e-mail podcast@games.cz. Přidejte se – i když Death Stranding třeba nechápete!