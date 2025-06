4. 6. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Aleš se Šárkou se pohrouží do spekulací o tom, co bychom mohli vidět na letošním Summer Game Festu, který se odvysílá už tento pátek (a my budeme u toho!). Mezi rekordním počtem partnerů najdeme třeba po dlouhé době Nintendo, ale taky Valve. Očekáváme taky spoustu přesných dat vydání po tom, co se odložilo GTA VI.

Statujeme v 16:00 hodin, dotazy nám můžete zasílat během živého vysílání v chatu na YouTube nebo na e-mail podcast@games.cz.