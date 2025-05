14. 5. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Konečně se nám představila nová Mafia: Old Country, což je samozřejmě skvělá příležitost pobavit se o tom, co od nového dílu kultovní série očekáváme a jak na ni vzpomínáme. Do nostalgie se pohrouží Aleš s Jakubem.

Do diskuze se můžete zapojit i vy svými tipy a otázkami můžete zapojit i vy přímo v chatu během vysílání na YouTube nebo na e-mailu podcast@games.cz. Začínáme jako vždy v 16:00.