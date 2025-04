30. 4. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

S každým rokem přibývá remasterů a remaků starých her, které na nás vydavatelé valí. Ať už jde i o dekády staré tituly jako v případě The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster nebo novější tituly jako je Days Gone Remastered, může oprašování a znovuprodávání starých her svědčit o kreativním vyčerpání? O tom bude diskutovat Jakub s Alešem.

Začínáme jako vždy v 16:00. Své dotazy nám můžete zasílat buď na e-mail redakce@games.cz nebo přímo do živého vysílání na YouTube.