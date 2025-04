2. 4. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Legendární akce Doom se letos přihlásí o slovo v řežbě s podtitulem The Dark Ages, kterou si Šárka jela vyzkoušet až do Frankfurtu. Jak se přírůstek dalšího dílu veleslavné střílečky jeví? A co samotný Doomslayer, nepatří už do důchodu? O tom se Šárka pobaví spolu s Alešem a Jakubem.

