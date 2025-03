Sledujte Fight Club #716 o výjimečnosti Death Stranding

12. 3. 2025 15:29 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Jedno velké, skvělé překvapení v podobě desetiminutového videa a oznámení data vydání v červnu tohoto roku - to jsou novinky ohledně chystaného pokračování opusu videoherního producenta, režiséra a celebrity Hidea Kodžimy Death Stranding 2: On the Beach. Aleš s Šárkou si proto sednou, aby podiskutovali, jak moc se jim trailer líbil, jak moc se těší (a nebo netěší) a co si vlastně od dvojky slibují. Navíc dojde i na to, co zrovna hrají, dělají, viděli, kde je Kuba a c na to Jan Tleskač.

