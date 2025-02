5. 2. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Je to tady! Vychází Kingdom Come: Deliverance 2, a proto nemůžeme Fight Club zasvětit ničemu jinému než středověkému RPG z českých luhů a hájů. Jak hru hodnotí v zahraničí? Co na ni říkáme? Jaký má úspěch? To vše Aleš, Jakub a Šárka proberou v podcastu.

Začínáme jako vždy v 16:00. Své dotazy nám můžete zasílat buď na e-mail redakce@games.cz nebo přímo do živého vysílání na YouTube.