25. 9. 2024 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Když vychází nová Zelda, je to takový malý herní svátek a nejinak tomu je i v případě Echoes of Wisdom, které už Šárka dohrála. Vedle toho si popovídáme také o včerejším State of Play a nesmí chybět ani hry, kterým se momentálně věnujeme.

Dotazy do vysíláním nám zasílejte na mail podcast@games.cz, anebo do chatu v průběhu živého vysílání. Začínáme jako obvykle v 16:00 na našem YouTube.