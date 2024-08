1. 8. 2024 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

V dnešním Fight Clubu přivítáme bývalou redaktorku Games, herní novinářku a moderátorku Bětku Trojanovou. S Jakubem a Šárkou si popovídá o tom, čemu se v uplynulém roce věnovala, řeč samozřejmě dojde i na to, co hraje, které hry jí v poslední době učarovaly a na co se těší.

Připojit se k naší debatě můžete i vy, a to prostřednictvím diskuze přímo během přenosu v chatu na YouTube, nebo dotazem na náš e-mail podcast@games.cz. Startujeme tradičně v 16:00.