10. 7. 2024 15:40 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Vždycky je co hrát. Když zrovna nejsme zahlceni přívalem nových a krásných her, k jakým titulům se nejraději vracíme a čím vyplňujeme herní sucho? Na to odpoví v novém díle Fight Clubu Aleš, Šárka a Jakub.

Do diskuze se můžete zapojit i vy – buď tak, že nám napíšete na adresu podcast@games.cz, nebo do chatu během živého vysílaní. Začínáme tradičně v 16:00.