17. 4. 2024 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Některým hrám to prostě trvá. Oznámení proběhla už před lety, zpráv o vývoji je jako šafránu a naše oblíbené značky mezitím leží ladem, případně už zapomínáme na nadějně vypadající novinky. Právě o takových hrách si budeme v dnešním Fight Clubu. Do diskuze se zapojí Pavel, Šárka, Patrik a Jakub, přidat se ale můžete i vy, stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme jako vždy v 16:00.