25. 10. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Poslední překážka padla a největší akvizice videoherní historie dostala po dvou letech zelenou. Microsoft nakupuje vydavatelství Activision Blizzard. Co to může znamenat pro hráče? Co si o meganákupu myslíme a jaký by mohl mít dopad na herní průmysl? O tom si v dnešním Fight Clubu popovídá Aleš, Šárka, Jakub a Adam.

