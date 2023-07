Sledujte Fight Club #634 o budoucnosti Microsoftu s Activision Blizzardem

12. 7. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Microsoft včera zvítězil. Vyhrál soud s FTC může tak koupit Activision Blizzard. Tedy, tak by se to na první pohled mohlo zdát, ale realita je, ostatně jako vždy, mnohem složitější. Microsoft totiž ještě definitivně vyhráno ani náhodou nemá a v následujících dnech se může stát opravdu cokoliv. Akvizice může bleskově projít, může se ale také kvůli britské CMA protáhnout a ve hře je i možnost, že by se agentura FTC mohla odvolat.

Každopádně aktuálně mají v Microsoftu a Activisionu pravděpodobně spíše radost a nyní je velmi pravděpodobné, že celá akvizice nakonec projde. Otázkou je kdy a za jakých podmínek, a právě to v dnešním Fight Clubu probereme.