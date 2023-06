Sledujte Fight Club #633 o chystané letošní náloži velkých her

28. 6. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Loni jsme si mohli na trochu podtaktovaný ročník stěžovat, ale letos nevíme, kam dřív skočit. Aktuální zdánlivé sucho je jednak krátké a jednak velice rychle pomine. A pak se z toho pomineme my. Na letošní podzimní měsíce a vůbec závěr roku se toho chystá tolik, že nebudeme vědět kam dřív skočit, co dřív recenzovat a co raději odložit na příští rok.

Proto se na blížící se nálož velkých i menších her v dnešním Fight Clubu pořádně podíváme. Řekneme si co vychází, na co se těšíme, co si rozhodně chceme zahrát a co raději přenecháme někomu jinému. Fight Club s pořadovým číslem 633 tak může sloužit i jako užitečné shrnutí toho, co se na nás a na vás všechno řítí.

A na co se v následujících měsících nejvíc těšíte vy? Přijďte nám to napsat během živého vysílání do chatu na YouTube. Začínáme v 16:00.