Sledujte Fight Club #632 o nekonečné sérii Final Fantasy

21. 6. 2023 15:45 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Tento týden vychází v pořadí šestnáctý číslovaný díl série Final Fantasy. Kromě hlavní řady ovšem tahle značka zahrnuje i zdánlivě nezměrné množství různých levobočků. V redakci naštěstí máme jak protřelého kmeta Aleše, který byl dokonce už na světě, když vyšel vůbec první díl Final Fantasy, tak i novopečenou fanynku Šárku, která v japonské legendě našla zalíbení s remakem sedmého dílu.

Společnost u mikrofonu jim bude dělat Pavel, který o sérii ví jen, co by se za nehet vešlo, ale o to zvídavější dotazy bude klást. Pomoct mu v tomhle údělu můžete i vy, své otázky posílejte na adresu podcast@games.cz, případně přímo do živého chatu na YouTube. Vysíláme jako vždy v 16:00.