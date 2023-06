Sledujte Fight Club #631 o našich dojmech z ne-E3

14. 6. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

E3 už je asi nenávratně zrušena, to ale neznamená, že by herní společnosti na začátku léta skrblily s různými oznámeními. Máme za sebou slušný počet konferencí, které přinesly pořádnou zásobu her, z nichž mnohé si budeme moct zahrát ještě letos. Jaké se nám líbily nejvíc, a jaké naopak nadchnout nedokázaly?

Na toto téma si u mikrofonů budou povídat Šárka, Patrik a Vašek, do diskuze se ale můžete zapojit i vy. Stačí nám poslat své otázky na adresu podcast@games.cz, případně je psát do chatu během živého vysílání. Budeme se na vás těšit dnes ve čtyři odpoledne.