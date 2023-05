Sledujte Fight Club #625 o nepovedených startech her dnes od 16:00

3. 5. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

S nepovedenými vydáními her se v poslední době zase roztrhl pytel. PC verze The Last of Us, Redfall nebo Star Wars Jedi: Survivor jsou jen ty nejokatější příklady situací, kdy to nevyšlo úplně podle hráčských představ.

V aktuálním Fight Clubu si o tomhle nešvaru budou povídat Patrik, Šárka a Pavel, a mimo jiné zavzpomínají i na situace z minulosti, kdy se třeba nepovedený start povedlo napravit. Do diskuze se můžete zapojit i vy, své dotazy a připomínky posílejte na adresu podcast@games.cz, případně na je pište rovnou do chatu během živého vysílání. Začínáme v 16:00.