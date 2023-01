Sledujte Fight Club #608 o našich herních výhledech na rok 2023

4. 1. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

První středu v novém roce oslavíme tradičním lednovým tématem: Diskuzí, co čekáme od letošního roku. Ne osobně, byť i na to klidně může dojít, ale hlavně po stránce herní. Co letos vychází, na co se těšíme, co nás na druhou stranu nechává chladnými.

Nebude chybět ani staré dobré bilancování loňského roku. Spousta titulů, na které jsme se těšili, nakonec datum 2022 prošvihla a budeme si na ně muset ještě nějaký ten pátek počkat. A taky si s vámi popovídáme o tom, jak jsme strávili vánoční svátky, ale také, co právě teď hrajeme.

U mikrofonů se ve studiu sejde Pavel, Aleš, Bětka a Šárka. Samozřejmě jako vždycky se můžete do diskuze zapojit i vy. Dotazy nám posílejte na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání na YouTube. Budeme se na vás těšit dnes ve čtyři odpoledne!