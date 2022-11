Sledujte Fight Club #601 o God of War a Modern Warfare

9. 11. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

My víme, že vám God of War pomalu začíná lézt nosní dírkou, ale ještě jsme ani nezačali! Dneska oficiálně vychází pokračování severského dobrodružství vysvaleného boha války Krata v God of War Ragnarök a my se tomu samozřejmě musíme pořádně podívat na zoubek.

V dnešní epizodě si tak spolu popovídají Šárka, Pavel, Bětka a Aleš, jak se nový God of War hraje, co si o něm myslíme a zda je to skutečně hra roku, jak říká Pavel. Mimo severské mýty také zabrousíme do vod moderních bojových jednotek v Call of Duty: Modern Warfare II, které si Pavel i Aleš společně užívají.

Samozřejmě, pokud se chcete přidat s dotazy nebo s vlastními zkušenostmi, neváhejte nám napsat na náš redakční mail podcast@games.cz nebo do chatu během živého vysílání.