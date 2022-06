Sledujte Fight Club #583 se shrnutím letošní „E3“

15. 6. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Rok 2022 se musel obejít bez E3, v uplynulém týdnu jsme ale absolvovali požehnané množství streamů, které tradiční letní veletrh měly nahradit. Bethesda poprvé pořádně ukázala Starfield, Ubisoft neukázal nový díl Assassin’s Creed, spousta dříve oznámených očekávaných titulů absentovala, a naše dojmy jsou tak letos poměrně ambivalentní.

Ve Fight Clubu #583 si tak ve složení Bětka, Šárka, Pavel a Aleš povíme, co nás během týdenního Summer Game Festu nejvíc zaujalo, co nás naopak nezaujalo vůbec či co nás vyloženě otrávilo. Se svými dojmy z ne-E3 se samozřejmě můžete připojit i vy, naši věrní diváci a divačky – očekávat vás budeme jako obvykle v chatu během živého vysílání. Své dotazy pak můžete posílat i na mail podcast@games.cz, případně na náš Discord s tagem @redakce.