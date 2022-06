Sledujte Fight Club #581 o mobilních hrách

1. 6. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Ačkoli má většina členů redakce doma k dispozici dvě a více „velkých“ herních platforem, nejeden z nás občas (nebo často) zabrousí za trochou té digitální zábavy k obrazovce mobilního telefonu. Někteří do free-to-play hříček už stihli nasypat značný obnos, jiní se investicím zatím brání.

O mobilních hrách si ale budeme povídat i proto, že tento týden startuje očekávané Diablo Immortal. Blizzard navíc oznámil i mobilní Warcraft Arclight Rumble, pozornost samozřejmě budí i mobilní Apex Legends nebo Valorant či Battlefield.

Do diskuze se samozřejmě můžete zapojit i vy, své dotazy či připomínky pište na email podcast@games.cz, případně je pokládejte rovnou do chatu během živého vysílání. To začíná jako obvykle v 16:00.