Sledujte Fight Club #577 o hrách ze světa Star Wars

4. 5. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Dnešní den, čtvrtý květen, patří jediné popkulturní ikoně: Hvězdným válkám. To samozřejmě díky slovní hříčce „May the fourth be with you!“, která anglicky zní stejně jako hláška „Ať tě provází Síla!“. No a my toho dneska v podcastu využijeme k důkladné debatě o všem, co se týká předaleké galaxie.

Mrkneme se na celou řadu her ze světa Star Wars, které jsou právě ve vývoji, a vzpomeneme si i na naše oblíbence z dob dávno minulých. Věřte nám, že toho je víc než dost!

Chcete-li u toho být s námi, pospěšte v 16:00 na YouTube a třeba si s námi i popovídejte v chatu, případně nám svoje dotazy a připomínky pošlete na mail podcast@games.cz nebo na náš Discord.