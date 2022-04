Sledujte Fight Club #575 o našich láskách ve videohrách

20. 4. 2022 15:45 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Únor už je sice za námi, ale i tak si dáme takové zamilované téma. Dneska se totiž budeme bavit o našich herních láskách. Řekneme si tak, jaká postava v nás rozproudila vášně, se kterou bychom nejraději chodili (tedy za předpokladu, že by to šlo), kdo je naopak neodpornější.

Jestli máte pocit, že to zní lehce jako zápisníček čerstvého puboše, máte naprostou pravdu, ale stejně nás to nijak nezastaví. Nezapomeňte se tak k nám přidat a třeba nám říct, do koho jste se zamilovali při svém hraní vy. Jako vždycky tak můžete udělat buď skrze mailovou adresu podcast@games.cz, případně nám napiště přímo do chatu v průběhu živého vysílání. To začne jako obvykle v 16:00, budeme se na vás těšit!