Sledujte Fight Club #555 o nepovedených startech slavných her

24. 11. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

V uplynulých týdnech jsme tu měli hned několik vydání nových příspěvků do zaběhnutých sérií, u kterých průšvih takřka nikdo neočekával. Drobné zádrhely asi ano, ale jak Battlefield 2042, tak GTA: The Trilogy – Definitive Edition a do určité míry i Call of Duty: Vanguard si své starty rozhodně nezarámují.

Ve Fight Clubu #555 jsme tak ve složení Aleš, Vašek, Jirka a Pavel probírali, proč je letošní herní podzim tak zkažený a čím to, že Activision, EA a Take-Two všechny šláply vedle ve stejném období. Ale došlo i na méně závažná a depresivní témata. A samozřejmě také na dotazy vás, našich věrných diváků a divaček.

zdroj: vlastní video redakce