Sledujte Fight Club #533 o dojmech z E3 2021

16. 6. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

E3 už je za námi – tedy kromě pár drobků od Xboxu, co na nás čekají ještě ve čtvrtek. Dává smysl, že je načase reflektovat. Připomeneme si všechny důležité konference, probereme, jaké hry byly představené, na co se těšíme, co nás nechalo chladnými, a co naopak vysloveně rozčílilo (bohužel tu nemáme Aleše, který je momentálně nemocný, jinak by totiž určitě s gustem povyprávěl o Anacrusis). A vůbec – zhodnotíme, jestli se povedla digitální E3 jako celek a zda je tohle budoucnost, která nás čeká už každý rok. Ve studiu bude Patrik, Vašek, Pavel a Bětka.

Samozřejmě si rádi vyslechneme i vaše názory. Přidejte se k nám v průběhu živého přenosu v chatu na YouTube. Startujeme jako obvykle v 16:00 a těšíme se i na vaše dotazy, o něž se můžete podělit na našem mailu podcast@games.cz či na našem Discordu.