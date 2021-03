Sledujte Fight Club #522 o plánech CD Projektu

31. 3. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

V 522. dílu podcastu Fight Club jsme se původně chtěli bavit úplně na jiné téma. Bohužel nám do toho nečekaně vstoupily organizační problémy, a tak jsme si šťavnatý hate na populární hry schovali na příští týden. Místo toho se tak dnes budeme věnovat debatě o tom, co všechno chystá CD Projekt.

Vyšel nám nový patch pro Cyberpunk 2077, firma založila pobočku ve Vancouveru, oznámila, že se pracuje na vylepšené verzi Zaklínače pro novou generaci konzolí, ale i trochu zmateně zrušila samostatně vydávaný multiplayer.

Co to tedy znamená pro hráče? Má CD Projekt ještě nějaká tajná esa v rukávu? A co se na nás chystá v nadcházejících letech? To všechno budeme řešit v dnešním díle Fight Clubu. K debatě se samozřejmě můžete přidat i vy. Buď v rámci živého vysílání v našem chatu na YouTube, a nebo nám své dotazy pište na mailovou adresu podcast@games.cz či na redakční Discord. Začínáme jako už tradičně v 16 hodin.