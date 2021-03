Sledujte Fight Club #520 o našich hráčských začátcích

17. 3. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Herní sucho stále trvá, takže přestože bychom s vámi rádi sdíleli naše zážitky z nejčerstvějších pecek, nemáme v tomto ohledu co sdílet. Naštěstí máme takřka sloní paměť, takže si v 520. dílu podcastu Fight Club naopak hezky zavzpomínáme na zážitky z her už trochu ztrouchnivělých, zaprášených a uklizených někam do internetových archivů. Ano, budeme si povídat o tom, co jsme hráli vůbec poprvé a jak jsme se k joystickům, klávesnicím a gamepadům vlastně nachomýtli.

Těšíme se na vás v redakčním složení Pavel, Bětka, Vašek a Jirka. Společnost nám můžete během živého vysílání na našem YouTube, kam nám do chatu můžete posílat také nejrůznější dotazy, případně svá vlastní „poprvé“. Pokud nás nestíháte sledovat živě, můžete nám je zanechat také na našem mailu podcast@games.cz či na našem Discordu. Uvidíme se jako obvykle ve čtyři!