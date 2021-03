Sledujte Fight Club #518 o herním designu na FAMU s Michalem Berlingerem

3. 3. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Pražská Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění otevírá ve školním roce 2021/2022 nový studijní obor, který se bude zabývat herním designem. A jelikož věříme, že je mezi vámi, našimi věrnými čtenáři, diváky a posluchači spousta zájemců o tvorbu her, nemůžeme to nechat bez povšimnutí. Proto jsme si do 518. vydání našeho podcastu Fight Club pozvali Michala Berlingera, programátora z Amanity a jednoho z vyučujících nového oboru, aby nám o možnosti vystudovat herní vývojářství pověděl něco víc.

Dnes tedy probereme, co musí splňovat ideální uchazeč o studium, ale i co se přijatí studenti naučí, jak výuku ovlivní probíhající pandemie i jaké obzory se otevřou úspěšným absolventům na konci magisterského studia.

Pokud vás ohledně herního designu na FAMU cokoliv zajímá, určitě se v průběhu živého vysílání zastavte u nás na chatu, Michal vaše otázky jistě rád zodpoví. Dotazy nám můžete posílat také na mail podcast@games.cz anebo na náš redakční Discord. Začínáme klasicky v 16:00 na našem YouTube.