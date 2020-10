Sledujte Fight Club #501 o odkladu Cyberpunku 2077 a Watch Dogs: Legion

28. 10. 2020 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Ano, všímaví jistě zaznamenali, že jsme vynechali jeden díl v číslování Fight Clubů. Důvod je prostý. Z FC 500 jsme chtěli mít oslavu tohoto neuvěřitelného čísla, ale jak jste si dozajista všimli, situace nenahrává ani shlukování čtenářů, ani shlukování autorů. Plány jsme adaptovali, ale člověk míní a zdravotní situace mění. A tak jsme se rozhodli přesunout Fight Club #500 do stáze a vrátíme se k němu v časech lepších.

Takže jsme tu s pětistým prvním Fight Clubem a v něm se vrhneme na dvojici nejžhavějších témat. V době vysílání už jste četli naši recenzi Watch Dogs: Legion, viděli GamesPlay a my s Pavlem rozebereme, jak se londýnský sandbox k tomuto číslu dohrabal. A už od včerejška dozajista víte, že Cyberpunk 2077 byl opět odložený, tentokrát o tři týdny. Co to znamená pro nás, pro CD projekt a proč k tomu došlo, si také rozebereme.

Kromě toho se pobavíme také o našich herních plánech do konce roku. Kterou z konzolí očekáváme ve svých obývácích a co z podzimního line-upu rozhodně plánujeme hrát? Sledujte Fight Club #501 živě od 16:00 z našich domácností na našem YouTube nebo jeho záznam tamtéž. Dotazy nám můžete posílat do chatu, na náš Discord anebo na mail podcast@games.cz.