Sledujte další epizodu podcastu Games Off, tentokrát o Rodu draka

23. 8. 2022 14:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Ať už vám finále Hry o trůny zhořklo sebevíc, je to seriál, který dokázal přikovat k obrazovkám miliony lidí po celém světě. HBO se tak samozřejmě nemohlo rozloučit se svým miláčkem a rozhodlo se zpracovat prequel s názvem Rod draka.

Ten se odehrává 172 let před narozením Daenerys Targaryen a věnuje se jejím předkům, kteří vládli Západozemí po staletí. Výhodou je, že příběh je dokončený, stejně tak se na scénáři úzce podílel i sám autor série G. R. R. Martin.

V pondělí jsme se dočkali prvního dílu. Jak to dopadlo? Máme se na co těšit, anebo první 4 série původní Hry o trůny byl zázrak, kterého se už v televizi nikdy nedočkáme? O tom a ještě dalších tématech se budeme bavit dnes do 15:00. Jako vždy se k nám můžete přidat živě v našem chatu!