23. 5. 2023 14:32 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Vracíme se před kameru a mikrofony, naši drazí a drahé, abychom vás zase oblažili historkami a příhodami z našich neherních životů. Pavel, Vašek a Patrik se podělí o to, co se jim stalo, co si užili, co je nakrklo, zkrátka a dobře, jak se jim v poslední době žilo. Už jsou totiž dospělí. A jejich životy podle toho vypadají. No, uvidíme, do jakých končin se dneska zatouláme!

Začínáme v 15:00 na YouTube a samozřejmě uvítáme vaši participaci skrz chat.