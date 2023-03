Sledujte 22. díl podcastu Games Off

7. 3. 2023 14:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Je úterý a s ním další díl našeho podcastu, kde řešíme všechno možné, jenom ne hry. Games Off tentokrát navštíví Vašek, Aleš a Alžběta. Jako už tradičně posledních několik dílů určitě nakousneme The Last of Us, které se pomalu blíží do svého finále. Krom toho ale probereme i to, na co právě teď koukáme, co čteme, ale i jaké události se nám staly v našem životě.

To a mnohé další se dozvíte od 15:00 na našem YouTube kanále, kde se jako už tradičně se do naší debaty můžete zapojit i vy díky chatu na YouTube. Budeme se na vás těšit!