Sledujte 21. díl podcastu Games Off

21. 2. 2023 14:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Je až neskutečné, jak rychle nám ten čas utíká. Ani jsme se nenadáli a máme tu další díl našeho dvoutýdenního magazínu Games Off, kde řešíme všechno, jenom ne hry. Tentokrát si dáme díl v trochu skromnějším složení, ale i tak to bude stát za to. Vašek nám totiž povypráví o svých zkušenostech z divokého LARPu, kde si vyzkoušel být československým legionářem. Patrik zase vyrazil na koncert vážné hudby.

Jak to dopadlo a koho tam potkal, to se dozvíte od 15:00 na našem YouTube kanále. Samozřejmě nebude chybět povídání o seriálech, filmech, ale i rychlý pokec bez spoilerů o The Last of Us. Jak už bylo řečeno, začínáme v 15 hodin, přičemž jako už tradičně se do naší debaty můžete zapojit i vy díky chatu na YouTube. Budeme se na vás těšit!