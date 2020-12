Sledujete speciální sváteční Fight Club #509

23. 12. 2020 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Možná podobně jako my den před Vánocemi stále ještě nejste příliš svátečně naladěni. To ale vůbec nevadí, protože právě proto se společně sejdeme u podcastu Fight Club s pořadovým číslem #509, abychom se připravili na příchod Ježíška a tak vůbec. Co Vánoce znamenají pro dění na Games.cz, co pro nás v redakci a co pro vás – hráče, diváky, čtenáře?

Připravte si cukroví, svařák a vaječňák, protože my do vás ty Vánoce napereme pod tlakem. I kdyby venku nechumelilo. Což pravděpodobně nebude. Atmosféru bílých Vánoc ale naštěstí můžete nasát alespoň ve hrách. Na jaké vánoční klasiky nedáme dopustit my? Nebo naše herní plány nemají se sněhem vůbec co dělat?

Každopádně startujeme jako obvykle v 16:00 živě na YouTube, kde nám na chatu také můžete psát své dotazy a diskuzní příspěvky, třeba jak se na Vánoce připravujete právě vy. Vaše otázky vysbíráme také z našeho mailu podcast@games.cz a z Discordu.