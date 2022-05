Nový podcast Games Off Club se nese ve znamení naprosté anarchie

5. 5. 2022 11:10 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Jistě znáte některé naše chaotické díly Fight Clubu, které se nejednou zvrhly v jiné téma, než se původně zamýšlelo. Všimli jsme si, že ačkoliv takové díly postrádají jakýkoliv řád, ve skutečnosti na ně máme obvykle dobré ohlasy. A tak jsme se rozhodli tomuhle náhodnému povídání naprosto o všem věnovat nový podcast.

Název je Games Off Club (nebo, jak tomu říkáme u nás v redakci, Gamesov). Téma je vždycky otevřené, jednoduše divoký off topic. Ať už se budeme bavit o seriálech, o tom, co právě hrajeme, zážitcích ze sauny, nebo třeba kapitalistickém vykořisťování zaměstnanců (ostatně to vše si můžete poslechnout v našem prvním díle).

Scénář není, pravidla také ne. Jak často se na Games Off můžete těšit, je ještě v řešení. V tuhle chvíli to ale potenciálně vidíme na každých 14 dní, podobně jako Hardware Club. Samozřejmě stejně jako v případě Fight Clubu se budeme i nadále věnovat vašim dotazům, ať už v chatu během živého vysílání, nebo z emailu podcast@games.cz. Můžete nám psát i návrhy, co bychom měli příště rozebírat (pokud to bude aspoň trochu slušné).

Pokud se bojíte, že přijdete o chaotické díly Fight Clubu, rozhodně nemusíte, nehodláme se v nich nijak omezovat. Zkrátka dostanete jen trochu víc obsahu než dřív.