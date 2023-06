Kde všude nás můžete poslouchat?

27. 6. 2023 17:00 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Často se nám stává, že přijde email nebo zpráva na FB s prosbou, abychom některý z našich pořadů dali na tu či onu podcastovou platformu. A my je tam přitom máme! Takže jsme si pro vás připravili přehledný soupis toho, co vzniká v naší studiové dílně a to s prolinky na klíčové podcastové platformy.

Na Games pro vás kromě textů a videí připravujeme hned několik podcastů, které můžete kromě YouTube sledovat i na několika dalších streamovacích platformách. Naše portfolio audiopořadů plánujeme do budoucna ještě rozšířit, v tuto chvíli si ale můžete naladit následující pořady

Podcast Fight Club běží nepřetržitě od roku 2010 a na svém kontě má už přes 600 epizod. Vychází pravidelně každý týden ve středu a redakce v něm komentuje aktuální dění ve videoherním průmyslu, rozebírá nové hry, případně vzpomíná na důležité momenty herní historie.

Protože jsme se ve Fight Clubu často nedokázali zdržet témat, které s hrami příliš nesouvisí, vyřešili jsme to šalamounsky založením separátního pořadu, ve kterém se bavíme výhradně o popkultuře a o našich zážitcích. Games Off natáčíme každé dva týdny, vždy v úterý odpoledne.

Pořad ze zákulisí české deskoherní scény vysíláme pravidelně už pět let. Koncept stojí především na hostech z řad autorů a vydavatelů deskových her. Vyznačuje se především velkorysou stopáží, díky které žádná otázka nezůstane nezodpovězena. Pořad vychází nepravidelně, zhruba jednou za měsíc

NeoRetro Club

Již brzy. Koncept naváže na videopořad NeoRetro, ve kterém se budeme věnovat hrám, které sice nejsou zas tak staré, přesto už se na ně ale dá nostalgicky vzpomínat. V podcastu se budeme zevrubněji věnovat hrám, které ukážeme na videu.