Hardware Club #74: Apple M1

18. 11. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Už v minulém roce ukázal nový čip M1 z dílny Apple, že s ARMem jako platformou pro osobní PC je třeba počítat. Přitom dosud panovala představa, že nízkonapěťové ARMy mají své místo především v mobilních zařízeních nebo serverech, zatímco v počítačích dominují CPU x86. Letošní evoluce v podobě čipu M1 Pro a M1 Max ale naznačují, že by to v budoucnu mohlo být jinak. Co stojí za úspěchem nového procesoru a jak to Apple dokázal?

Podebatujeme o tom v 74. Hardware Clubu od 16:00 tradičně na YouTube ve složení Jindra a Jiří.