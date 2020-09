The Dark Pictures Anthology: Volume 1 (Man of Medan Li)

Little Hope je druhou hrou ze série The Dark Pictures Anthology. Čtyři studenti a jejich učitel, kteří se ocitnou uvězněni a naprosto izolováni v opuštěném městečku Little Hope, musí uniknout před děsivými přízraky, kteří neúprosně usilují o...