Fight Club #503 o Valhalle a nových Xboxech

11. 11. 2020 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Do naší redakce zavítaly nové Xboxy Series X a S a také si do ní našel cestu nový Assassin’s Creed. Představuje jedno či druhé revoluci ve své kategorii? Pavel vysvětlí, proč se už nemůže vrátit k Xboxu One, Jirka zase předznamená, co všechno bude na nových konzolích testovat. Co se Assassin’s Creed Valhalla týče, máme recenzi i GamesPlay, ale víc hlav víc ví – a taky si o vikinzích a Eivorovi víc myslí.

Fight Club s pořadovým číslem 503 můžete sledovat živě v 16:00 na našem YouTube kanálu, kde budeme v chatu v průběhu živého vysílání také napjatě očekávat vaše dotazy. Ty nám posílejte i na mail podcast@games.cz či na náš Discord.