Fight Club #491 o Creaks s vývojáři z Amanity

26. 8. 2020 14:00 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Hry z produkce českého studia Amanita Design jsou světovým unikátem a říct to můžeme i o jeho nejnovějším kousku Creaks. A právě o tomto studiu a jeho tvorbě bude dnes řeč. Nebudeme si o hrách od Amanity povídat jen tak sami – pozvání do studia přijali hned dva z vývojářů, Radim Jurda a Honza Chlup.

Řeč dojde nejen na nejnovější Creaks, pobavíme se samozřejmě i o ostatních hrách Amanity, stejně jako se pokusíme nahlédnout do budoucnosti. A když zbude čas, promluvíme si také o tom, co teď vlastně hrajeme a na co se těšíme.

