Fight Club #484 o monetizačních modelech, upírech a vlkodlacích

8. 7. 2020 15:30 | autor: Redakce Games.cz

Přifrčela nová Trackmania a s ní roční předplatné rozdělené do několika úrovní. Něco v této závodní sérii naprosto neslýchaného, ale v herním byznysu zcela normálního. Dneska si proto popovídáme o tom, jakými různými způsoby tvůrci a vydavatelé monetizují vlastní hry. Nemusí jít nutně o roční předplatné v různě pojmenovaných formách, ale o tom už víc v samotném videu.

A aby nezůstalo jen u jednoho tématu, zabrousíme ještě do tajuplného univerza World of Darkness, které se pěkně rozrůstá na poli videoher i deskovek. Zapojte se s námi do diskuze během živého vysílání od 16:00. Diskutujte a dotazujte se v chatu na YouTube, případně své dotazy posílejte na email podcast@games.cz.